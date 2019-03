Domenica 24 Marzo 2019, 15:30

Vandalizzata nuovamente la scuola di San Marco, a Marano. L'intero edificio, per decenni punto di riferimento per gli studenti della zona, è stato letteralmente devastato dalla furia delle persone che si sono introdotte la notte scorsa. La struttura scolastica era da qualche tempo off limits: gli studenti della zona, infatti, erano stati trasferiti in un altro edificio scolastico del territorio, ma alle ultime amministrative di ottobre si è regolarmente votato all'interno del plesso. Per la scuola di San Marco, per la quale in tanti si erano mobilitati nei mesi scorsi affinché non fosse chiusa, si stavano valutando diverse soluzioni. Tutto, però, è stato vanificato dalla furia cieca di alcuni incivili, che hanno distrutto suppellettili, sradicato lampadari, servizi igienici, parte del tettto e molto altro.