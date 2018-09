Via Marina, de Magistris: «A giorni i lavori affidati alla nuova ditta»

Martedì 11 Settembre 2018, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 14:05

Sul cantiere di via Marina, dove i lavori sono di nuovo fermi, interviene il sindaco Luigi de Magistris: «Su via Marina c'è stato un incidente di percorso, sul quale il Comune non ha responsabilità. Accade a volte che ditte che si aggiudicano legittimamente le gare non siano adeguate. In questo caso ci hanno creato molti problemi, ma ho buone notizie sul fatto che nei prossimi giorni si debba chiudere l'affidamento all'altra ditta, che so essere molto motivata».Il termine perentorio della chiusura dei lavori infiniti di via Marina è marzo 2019. «L'opera deve essere completata, collaudata, funzionante e rendicontata entro il 31 marzo 2019 - ha già avvisato la Regione - altrimenti si rischia di dover restituire i soldi: a cominciare dai 5 milioni già erogati con la programmazione dei fondi europei Por Fesr 2007-2013». Adesso alla scadenza mancano poco più di sei mesi.