Napoli, ​via Toledo invasa da rifiuti: la video denuncia dei cittadini

«Abbiamo ricevuto diverse video segnalazioni, realizzate dai cittadini indignati, sullo stato di degrado in cui versava via Toledo venerdì sera. Immagini sconcertanti che immortalano la strada sepolta da rifiuti di ogni genere. Non solo quelli legati ai tanti take away che insistono in quella zona ma anche cartoni e contenitori ingombranti, suppellettili, sedie, mobili, evidentemente abbandonati da esercizi commerciali e residenti. Mi chiedo come sia possibile che nella strada più centrale della città, che dovrebbe essere monitorata h24 per motivi di sicurezza, di igiene e decoro, nessuno si sia reso conto di niente; nessuno sia intervenuto mentre si sversava qualunque cosa impedendo finanche il passaggio pedonale sui marciapiedi; nessuno abbia ritenuto di intervenire tempestivamente per eliminare questo sconcio».

«Devo dedurre che la carica dei nuovi assunti Asia, che secondo il piano del Comune avrebbero dovuto curare in particolar modo le strade più affollate della città, si sia già esaurita alzando mestamente bandiera bianca nei confronti degli incivili di turno». Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la video denuncia.