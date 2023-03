Napoli, buchi nella metro di Salvator Rosa: interviene Anm dopo i poster dell'artista

Un thriller ma con un finale a lieto fine quello degli squarci nelle pareti della stazione della metropolitana linea 1 di Salvator Rosa. La settimana scorsa il maestro d’arte civica Ruben D’Agostino aveva coperto i buchi di diversi muri della fermata della metro dell’arte con immagini raffiguranti le scene e i personaggi cult del film Shining di Stanley Kubrick. Le gemelline, il bambino col triciclo ma soprattutto l’attore Jack Nicholson alias Jack Torrance che invece di pronunciare la frase «sono il lupo cattivo», come nella sequenza in cui armato di accetta tenta di uccidere la moglie, chiede «Wendy, la metro è in orario?!».

Oggi l’azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, Anm, dopo aver rimosso i poster creati da D’Agostino, è intervenuta riempiendo di cartongesso e stucco gli squarci delle pareti della stazione di Salvator Rosa, ricoperte da un mosaico. Una rappezzatura sommatoria che quindi non ha ripristinato lo stato originario delle mura. Quando si dice la toppa è peggio del buco.