Minaccia la moglie con una pistola: arrestato il marito

Ieri sera una donna si è recata presso gli uffici del ccommissariato Vicaria-Mercato per segnalare che, poco prima, il marito l’aveva raggiunta a casa dei suoi familiari, minacciando lei e i presenti con una pistola. La vittima ha raccontato che in precedenti occasioni l’uomo l’aveva minacciata e aggredita.

I poliziotti sono subito giunti presso l’abitazione dei familiari della donna per rintracciare l’uomo che si era allontanato. Poco dopo, percorrendo via Rosaroll, gli operatori lo hanno trovato, identificandolo per un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per atti persecutori.