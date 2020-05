Napoli, rete di telecamere intorno alla casa: denunciato per violazione della privacy

I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero insieme a quelli del Reggimento Campania e del 7° Nucleo Elicotteristi hanno setacciato - nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli – le strade del quartiere Chiaiano.



Il bilancio: una persona arrestata e quattro denunciate. I militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio E.C. 65enne: nella sua sua abitazione sono stati trovati 180 grammi di cocaina di cui 30 suddivisi in 125 dosi pronte alla vendita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrata anche la somma di 1.200 euro provento del reato.



F.P., 47enne, è stato denunciato per evasione: l’uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari, è stato riconosciuto e bloccato dai carabinieri mentre passeggiava per le vie del quartiere. Denunciato anche un 27enne per aver violato le norme sulla privacy: la sua abitazione era circondata da telecamere che monitoravano le strade comunali e le abitazioni vicine. I militari hanno denunciato, infine, per porto abusivo di armi da taglio C.D.M. 57enne trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 28 centimetri e un parcheggiatore abusivo già sanzionato amministrativamente in passato. Durante i controlli sono state effettuate 28 perquisizioni e segnalate 3 persone alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente.

