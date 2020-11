Un centro scommesse sportive, completamente abusivo, è stato sequestrato dai carabinieri di Villaricca. I militari dell'Arma della locale stazione, che hanno fatto irruzione in un locale di via della Libertà, hanno denunciato e sanzionato i due titolari per violazione delle norme anti contagio. Sanzionati anche otto clienti e sequestrato il locale, un computer e la somma di 600 euro.

Nell'ambito degli stessi controlli, inoltre, i carabinieri della Compagnia di Marano, con un apposito monitoraggio nei comuni di Melito, Mugnano e Villaricca, hanno invece sanzionato trentasei persone per il mancato utilizzo della mascherina.

