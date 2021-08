Alle tre di notte i militari dell’Arma – allertati dal 112 – sono intervenuti un’abitazione dei Colli Aminei a Napoli. Lì un 33enne aveva da poco minacciato e aggredito sua sorella convivente. Bloccato dai militari in una stanza per evitare che si avvicinasse alla donna, l'uomo con pugni e calci ha aggredito anche loro. Arrestato. Gli uomini della Benemerita sono poi stati medicati in ospedale: 7 i giorni di prognosi.