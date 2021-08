Scooter rubato e documenti falsi, arrestato dopo inseguimento

Resistenza, ricettazione e non solo. Un 17enne di Mongragone è stato anche trovato in possesso di documenti falsi nella notte scorsa, in via Roma a Napoli, direzione Scampia. Lo hanno fermato i carabinieri: era in sella a uno uno scooter. Il ragazzo alla guida, con dietro una ragazza, ha proseguito all'alt. Quindi l’inseguimento per quattro chilometri fino a Melito, che si è bloccato quando il motorino si è incastrato tra un muro di cinta e un paletto di ferro. Caduto a terra, il centauro ha tentato la fuga; mentre il passeggero, una 21enne incinta al sesto mese, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal personale del 118, allertato dai militari.

E i carabinieri hanno portato avanti le ricerche e lo hanno trovato, nascosto tra le auto in sosta. Così hanno scoperto che il giovane era destinatario di una misura cautelare a causa delle violazioni commesse in una comunità dove era sottoposto per rapina aggravata. Di più. Lo scooter utilizzato per la fuga era stato rubato e, all'interno del bauletto, c'era anche una carta di identità contraffatta con la foto del 17enne e i dati anagrafici diversi.

L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Nisida.