Ancora violenza in corsia a Napoli: come denuncia l'associazione «Nessuno tocchi Ippocrate», un'infermiera è stata aggredita al Loreto Mare. Un paziente e sua moglie si sono avventati contro di lei perché stava dando precedenza a un ammalato in codice rosso.

