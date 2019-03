Visone nuovo presidente dell'ordine avvocati di Nola

Mercoledì 20 Marzo 2019, 19:16

L’avvocato Domenico Visone è il nuovo presidente dell’ordine degli avvocati presso il Tribunale di Nola. Lo ha eletto questa sera il consiglio riunito nella prima seduta dopo le elezioni della settimana scorsa. Visone è stato già Consigliere dell’Ordine nel biennio 1998-1999 e Vice Presidente nei periodo 2000-2001 e 2002-2003. Nel 2014 è stato Presidente della IV Sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello di Napoli. Attualmente è componente laico del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli per il quadriennio 2016-2019. Il consiglio dell’ordine ha anche eletto segretario l’avvocato, Sonia Napolitano e tesoriere, l’avvocato Rosalba Lombardi.Gli altri consiglieri sono gli avvocati: Albarella Giuliana, Amatucci Carmine, Barbato Lucio, Barone Ciro, Boccia Francesco, Carbone Felice, Curcio Raffaele, Manzi Luigi, Miranda Caterina, Montano Rossella, Pandico Salvatore, Piccolo Mario, Sebastiani Annalisa, Sepe Gian Vittorio, Sesto Ciro, Travaglino Salvatore, Urraro Arcangelo, Viscolo Maria.“Ringrazio i Consiglieri che mi hanno eletto e che mi sosterranno in questo quadriennio, nel corso del quale ci attendono sfide legate a una professione, come quella forense, in continua evoluzione e a problematiche vecchie e nuove da affrontare e risolvere”, ha riferito il Presidente Visone, “Auspico la più ampia partecipazione e condivisione sui progetti e sulle iniziative che saranno messe in campo durante il lungo mandato consiliare. Il momento storico è particolare, segnato dal progressivo ridimensionamento del ruolo e della figura dell'Avvocato, unica professione garantita e prevista dalla nostra Costituzione. Per questo, concentreremo ogni sforzo nella direzione di restituire alla nostra professione quella autorevolezza e quella centralità nelle scelte riguardanti l’efficienza e l’efficacia della Giurisdizione che le sono proprie da sempre”.