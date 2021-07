Vittima di un incidente con lo scooter nel Napoletano: Saverio, 16 anni, esce dal coma

Saverio Liguoro, il 16enne di Mugnano vittima di un incidente a Varcaturo, è uscito dal coma. La notizia del risveglio è stata rilanciata oggi sui social da familiari e amici. Il 16enne, nei giorni scorsi, si trovava a Varcaturo in compagnia di alcuni amici. Era alla guida di uno scooter quando perse il controllo del mezzo e si schiantò sull'asfalto. La buona notizia arriva dopo una settimana di enorme apprensione per la sua sorte. Si temeva il peggio. Il giovane è tuttora ricoverato presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano. La prognosi non è stata ancora sciolta dai medici del nosocomio giuglianese.

