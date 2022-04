Voli Easyjet Napoli-Milano e ritorno cancellati, come chiedere il rimborso

Spiacevole sorpresa questa mattina, giovedì 21 aprile, per i passeggeri dei voli Napoli-Milano e Milano-Napoli, cancellati in modo improvviso da parte della compagnia aerea Easyjet. Un disservizio per la cancellazione del volo Napoli Milano EJU2888 ed in partenza alle 06:25. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Milano Napoli EJU2891, in partenza alle 08:25.

APPROFONDIMENTI BASKET Cancellato il volo aereo per la Sicilia: rinviata Capo... I DISSERVIZI Capodichino, Ita cancella il volo Napoli-Milano: disagi e proteste... DISAGI Cancellato volo Ita da Londra a Roma: decine di passeggeri a terra....

Cancellazioni che hanno comportato pesanti disagi ai passeggeri che volevano raggiungere per tempo e secondo le proprie organizzazioni la meta scelta. Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, tuttavia, sembrerebbe che ci siano le possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal regolamento comunitario 261/2004. Ciò sarà possibile se la compagnia aerea, in questo caso Easyjet, non abbia riprotetto i passeggeri con un nuovo volo che atterri entro le tre ore, rispetto a quello inizialmente acquistato.

I passeggeri del volo cancellato Easyjet Napoli Milano e ritorno, per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso, senza alcuna spesa, possono compilare il form presente nel sito web italiarimborso.it.