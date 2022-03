Capodichino, Ita cancella il volo Napoli-Milano: disagi e proteste tra i passeggeri

Forti difficoltà nella giornata di venerdì 25 marzo per i passeggeri aerei del volo Napoli Milano Linate. Il volo ITY 01292, in partenza alle 15, è stato prima annunciato per le 16 e poi cancellato dalla compagnia aerea Ita Airways.

Una circostanza, che ha riportato pesanti disagi per i passeggeri rimasti bloccati all’interno dell’aeroporto di Napoli-Capodichino. La cancellazione del volo non sarebbe dipesa da motivi tecnici riguardanti le strutture aeroportuali e la pista di decollo. I viaggiatori sono stati riprotetti su altri voli o rimborsati per la mancata partenza.

APPROFONDIMENTI IL PROGRAMMA L'Eurodrone decollerà da Grottaglie: a giorni la firma del... IL VIDEO SU TIKTOK Positiva al Covid in aereo, viaggia da Chicago all'Islanda chiusa... STUDIARE L'IMPRESA Avio Aero, l'innovazione per voli più ecofriendly