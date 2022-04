Cancellato il volo aereo per la Sicilia: rinviata Capo d'Orlando-Givova Scafati

E' stata rinviata a mercoledì 27 aprile alle 20,30 la partita Orlandina-Scafati (nella foto Rossato) valida per la seconda giornata della fase ad orologio. Problemi legati alla cancellazione del volo aereo dei campani hanno costretto le società a posticipare il match di una settimana.

Dopo il successo interno ai danni di Pistoia, gli scafatesi dovevano provare a bissare il medesimo risultato anche in trasferta, in terra siciliana, ieri sera alle 20,30 al PalaFantozzi, contro l’Infodrive Capo D’Orlando. La squadra di Alessandro Rossi è attesa ora da un match di cartello in casa, in programma domenica prossima alle 17,45 al Palamangano contro Cantù, una delle favorite alla promozione in serie A. Tour del force dunque per i campani che poi 3 giorno dopo andranno a far visita a Capo d'Orlando nel recupero della gara non disputata.