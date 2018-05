«Vota lo schifoso»: la campagna social del sindaco di Ercolano contro il sacchetto selvaggio

Lunedì 28 Maggio 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 22:59

ERCOLANO. «Vota lo schifoso»: la trovata social del sindaco di Ercolano contro il deposito dei sacchetti selvaggi. Il sindaco Ciro Buonajuto è determinato a portare avanti la battaglia contro i trasgressori della raccolta differenziata non solo con metodi istituzionali, ma anche con tecniche di comunicazione alquanto dirette attraverso i social.La nuova campagna, diffusa attraverso Facebook, e che sta facendo discutere è «Vota lo schifoso», una sorta di concorso a premi per i più incivili. Il premio? Una multa! Infatti sono state pubblicate sul profilo Facebook del primo cittadino piddino quattro foto, rilevate con le telecamere di video sorveglianza, di quattro trasgressori che con le proprie auto si accostano al ciglio della strada per depositare sacchetti in orari e luoghi non consentiti.Il sindaco invita il popolo social a votare il peggiore con le diverse reaction (stupore, tristezza, rabbia e sorriso). Chi avrà più like sarà il vincitore e dovrà recarsi al comune per ritirare la sua “ambita” multa. Gli altri tre la contravvenzione la riceveranno direttamente a casa.«Sulla sensibilizzazione e i controlli per la differenziata - ci dice Buonajuto- facciamo sul serio. Dopo una campagna di informazione con 15mila opuscoli consegnati nelle scuole e dopo la sensibilizzazione dei cittadini con le guardie ambientali, da qualche settimana sono in corso controlli quotidiani sui sacchetti per individuare e multare i trasgressori e c'è un nucleo dedicato a visionare le le telecamere ed estrarre i dati per le sanzione. Solo combattendo gli incivili si avrà una città migliore».Una campagna che potrebbe fermare il fenomeno, intimorendo i potenziali trasgressori che rischiano di finire nella gogna mediatica dei social. E che ricorda quella del presidente della Regione Vincenzo De Luca quando era sindaco a Salerno.