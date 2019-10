Sabato 19 Ottobre 2019, 12:57

«C'è un investitore che pare abbia una sua idea, forse è opportuno che il governo lo incontri per capire se ci sono elementi di merito, senza preconcetti e senza pregiudizi», dice del caso Whirlpool il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.«Se c'è una società che ha i fondamentali a posto e vuole acquisire questa parte di stabilimento per salvaguardare l'occupazione mi sembra doveroso, da parte di tutti, approfondire», dice dal convegno dei Giovani Imprenditori: «Poi se ci saranno le condizioni si andrà avanti altrimenti no. In questo Paese non servono preconcetti né pregiudizi».