Venerdì 18 Ottobre 2019, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 07:53

Il governo sta lavorando ad una ipotesi concreta per evitare la cessazione dell'attività produttiva nello stabilimento Whirlpool di via Argine. Lo annuncia nell'intervista a Sarah Varetto su Sky trasmessa ieri sera il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli anche senza entrare nel merito del provvedimento che, assicura, sarà sottoposto nelle prossime ore al vaglio degli altri ministri competenti, a cominciare da quelli dell'Economia e del Lavoro. Per Patuanelli «i lavoratori di Napoli devono continuare a lavorare nel sito e su un prodotto che garantisca la continuità della loro attività. Se Whirlpool vuole essere accompagnata nella ricerca di una nuova mission produttiva sappia che siamo pronti a farlo». Di più Patuanelli non dice ma si rafforza la sensazione che dopo il clamoroso flop dell'incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi la vertenza stia per uscire dalle secche in cui era finita, con la possibilità concreta che attraverso Invitalia vengano esaminate le due opzioni sul tappeto: la continuità dell'impegno dell'azienda a Napoli, con il supporto delle risorse pubbliche per garantire allo stabilimento una nuova produzione in grado di reggere l'impatto dei mercati, o la cessione del ramo d'azienda ad un nuovo acquirente che sempre insieme ad Invitalia possa assicurare la prosecuzione della produzione e il mantenimento dei livelli occupazionali. Più complicata l'ipotesi di una eventuale ritorsione del governo nei confronti dell'azienda. Pur ribadendo le forti critiche verso un atteggiamento che il ministro giudica inaccettabile, il ricorso alla linea dura non è sembrato così prioritario nell'intervista di ieri. Sembra insomma profilarsi uno schema di lavoro in grado di riportare le parti ad un confronto concreto e soprattutto sereno.