CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 17 Ottobre 2019, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I motori delle lavatrici sono ancora accesi e tra gli operai c'è chi spera che la produzione possa ripartire, anche se l'annuncio della chiusura delle attività del sito di via Argine non lascia scampo. Mentre De Luca dichiara che la Regione «è pronta a mettere a disposizione fino a 20 milioni di euro per invitare Whirlpool a restare a Napoli». Troppo tardi, forse, perché la dismissione del sito partenopeo è, di fatto, già avviata. E la riconversione auspicata dalla multinazionale, come unica possibilità per garantire il futuro occupazionale dei 420 lavoratori, sembra ormai quasi sfumata. Il futuro del sito partenopeo appare compromesso ma dalle istituzioni arriva ancora qualche timido segnale di speranza.