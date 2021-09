Whirlpool e le quattro giornate di Napoli: «Senza lavoro non c'è Costituzione»

«Non si può parlare di piena attuazione della Costituzione se non si riconosce come fondamentale il diritto al lavoro». Lo ha detto il Presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, prendendo parte all'assemblea su «Le 4 giornate di Napoli. Quando l'ingiustizia diventa legge la Resistenza diventa dovere» promossa da Fim Fiom e Uilm questa mattina alla Whirlpool di via Argine a Napoli. Sono intervenuti, tra gli altri, Giovanni Impastato, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Monica Buonanno e Maurizio Del Bufalo. Presente anche una delegazione dei lavoratori della Gkn.