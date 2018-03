Napoli, spuntano nuove crepe: a rischio crollo la storica farmacia degli Incurabili

Venerdì 23 Marzo 2018, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 19:16

Non c’è tregua per i monumenti del centro storico, tra quelli che cadono a pezzi e quelli abbandonati e deturpati. Oggi il grido d’allarme è stato lanciato da Giuseppe Pariante, presidente del Comitato civico Santa Maria di Portosalvo, che da anni si occupa della salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico della città.«La città di Napoli - afferma Antonio Pariante - ha un patrimonio artistico che tutto il mondo ci invidia e che è in gran parte abbandonato, un esempio eclatante di abbandono è la storica Farmacia degli Incurabili».La storica farmacia è un insuperato capolavoro del barocco-roccocò, è al tempo stesso efficiente laboratorio del farmaco ed intrigante luogo di rappresentanza per l’élite scientifica dell’Illuminismo napoletano.«Da 15 anni sulla storica farmacia incombe il pericolo di crollo, si allargano le crepe sulla parete – afferma sul suo profilo social network il presidente del comitato di Portosalvo – l’intervento di restauro previsto e finanziato nel progetto di recupero del centro storico non decolla. A rischio anche il prezioso pavimento di cotto maiolicato, gli affreschi e centinaia di vasi decorati ad opera di Lorenzo Salandra e Donato Massa (metà XVIII secolo).