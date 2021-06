Bacoli, ecco «Waiting for water» per il rilancio della Piscina Mirabilis

«Waiting for water», ovvero in fila per l’acqua, è l’ultima opera dell’artista flegreo Nicola Masuottolo, alias Nick Mason. Il mega poster, composto da diverse figure, è stato realizzato nei pressi della Piscina Mirabilis, a Bacoli.

«L’idea, è venuta in piena pandemia» spiega Nicola, street artist, già vincitore del San Gennaro Day e da anni attivo nei Campi Flegrei e non solo.

«La scena, rappresenta un centurione romano che con una moderna transenna, gestisce l’acceso alla piscina Mirabile. Alcune ancelle, con tanto di biglietto alla mano, sono in fila per riempire le proprie anfore».

File di turisti al posto delle ancelle, dunque, è quanto si auspica per il sito archeologico della Piscina Mirabile, che dopo l'accordo sul partenariato pubblico-privato, sta vivendo un periodo di ripresa, attraverso una gestione rinnovata ed efficiente.

Maestro di Urban art, Nicola è contrario a quelle forme di arte di strada invasiva e permanente, come murales e graffiti «A questi, preferisco i manifesti da strada - spiega Nicola - che, ad un basso costo di realizzazione, offrono uno spunto di riflessione temporaneo ma forte al tempo stesso, in linea con il movimento della street poster art, strumento di rigenerazione urbana e indagine del territorio».