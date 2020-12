Una flotta di barche di carta per sostenere Procida come Capitale della Cultura 2022

Una flotta di barche di carta per sostenere la candidatura di Procida come Capitale italiana della cultura nel 2022. Con origami in carta riciclata realizzati da bambini e ragazzi dell’isola, grazie al supporto degli istituti scolastici, e delle altre piccole isole d’Italia. E’ l’iniziativa che prenderà forma mercoledì 23 dicembre, nella lunga vigilia della presentazione del dossier al Mibact: Procida è nella short list delle dieci città finaliste, dalle quali a metà gennaio uscirà il nome della città aggiudicataria. Le barchette, perfettamente biodegradabili, avranno un forte significato simbolico e saranno impreziosite da scritte, riflessioni e disegni sul tema “La cultura non isola”, filo conduttore del progetto culturale di Procida Capitale, e prenderanno simbolicamente il largo alle 12.00.

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA