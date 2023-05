«Napoli, la biblioteca Benedetto Croce abbandonata nel degrado»

Un duro colpo per la cittadinanza collinare aver perso un prezioso punto di riferimento culturale come la biblioteca Benedetto Croce, chiusa a tempo indeterminato e immersa in un preoccupante stato di degrado. I locali ubicati nei locali sottostanti la scuola Vanvitelli continuano a deteriorarsi così come all'esterno della struttura rifiuti e sporcizia si accumulano continuamente e la stessa area è utilizzata da alcuni senza fissa dimora come bagno a cielo aperto». È la denuncia del deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti e Luca Bonetti.

«Chiediamo l'immediata bonifica dell'area esterna - osservano - nonché la possibilità di riaprire e recuperare i locali quantomeno per utilizzarli in occasione di eventi pubblici.

L'obiettivo principale resta, comunque, quello di recuperare un presidio di cultura per i tanti giovani del quartiere utilizzando, in alternativa, i locali disponibili in via Morghen o quelli recentemente ristrutturati in via Verrotti che restano ancora inutilizzati».