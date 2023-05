Riflettori puntati a Est, a San Giovanni scuole in campo contro bullismo e bulimia

Martedì 23 maggio appuntamento con l'evento Riflettori puntati a Est all'istituto Alberghiero Cavalcanti di San Giovanni a Teduccio.

Il progetto ha coinvolto due scuole dell’area di Napoli Est, l’Istituto Comprensivo Solimena e l’Istituto Cavalcanti. Gli studenti, 25 della Solimena e 25 del Cavalcanti, hanno lavorato in parallelo per produrre due cortometraggi: quelli della Solimena hanno lavorato sul bullismo e gli studenti del Cavalcanti sulla bulimia. Le tematiche oggetto del corto, gli attori, gli sceneggiatori e gli aiuto-registi così come gli aiuto-operatori di ripresa sono stati gli stessi studenti coadiuvati da due società esterne alle istituzioni scolastiche e da tutor interni alla scuola. Il progetto è partito nel mese di febbraio 2023 con la formazione teorica; i ruoli sono stati attribuiti ai partecipanti in base alle loro inclinazioni/aspirazioni. Dopo la formazione i partecipanti hanno provveduto a scrivere la sceneggiatura e a distribuire i ruoli (attori, registi, operatori di ripresa, costumisti, scenografi).

Obiettivo principale del progetto è dare l’opportunità agli adolescenti di parlare con le immagini e di portare il cinema in un quartiere che ne è orfano.

Un processo di sensibilizzazione rispetto al territorio di appartenenza e di alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, con il sostegno dello sviluppo della creatività. Lo scopo è anche quello di sollecitare, attraverso il linguaggio cinematografico, una modalità espressiva nuova, lontana da quella comunemente adoperata dai giovani che è quella dei social media.