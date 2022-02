Parco dei Campi Flegrei, nuovo allestimento con reperti trovati in mare

Nuovo allestimento nel parco archeologico dei Campi Flegrei.

Diversi reperti di pregio d'epoca romana, dimenticati per anni, hanno trovato finalmente una collocazione all'interno delle antiche cisterne del complesso archeologico delle terme romane di Baia.

L'annuncio, sulla pagina Facebook del Parco Archeologico: «Erano state dimenticate per un po'...ma queste affascinanti cisterne nelle Terme di Baia andavano recuperate. Le abbiamo ripulite, risistemando anche i materiali che negli anni si erano accumulati, provenienti soprattutto dal mare di Baia: ci sono anfore, tubi in piombo, ancore e molto marmo. Il lavoro non è ancora completato: vogliamo portarvi a conoscere questo luogo magico e i tesori che conserva…oltre a qualche segreto, inciso sulle sue pareti… Un piccolo lavoro “straordinario” anche perché condotto nell'ordinaria attività del personale del Parco delle Terme di Baia».

APPROFONDIMENTI IL BRADISISMO Campi Flegrei, sciame sismico nel Golfo di Pozzuoli IL BRADISISMO Terremoto nei Campi Flegrei, registrate 82 scosse di bassa energia in... I TRASPORTI Cumana, stazione di Baia: 25 anni per sbloccare l'incompiuta

Di pregio la fistula aquaria condotta idrica in piombo, rinvenuta tra le rovine sommerse della grande villa dei Pisoni, sui fondali di Baia. Questa conduttura ha permesso di riconoscere i proprietari dell’intero complesso attraverso l’iscrizione a rilievo L. Pisonis, la gigantesca villa che appartenne ai Pisoni e che, a seguito della congiura fallita di questi contro Nerone, passò a far parte delle proprietà imperiali.