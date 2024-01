Capri, convegno sul tema Condono Edilizio, demolizioni giudiziali (RE.S. A) e Silenzio Assenso

L’emergenza casa sull’isola azzurra ha riportato alla ribalta un antico problema, relativo a vecchie tematiche legate agli iter amministrativi che impongono lungaggini burocratici.

La tematica sarà al centro di un Convegno Giuridico – Tavola Rotonda, che si terrà sabato 3 febbraio alle ore 15.00 nelle sale del Centro Congressi nei Giardini della Flora Caprense, e avrà per tema “Silenzio Assenso Orizzontale su parere della Soprintendenza, demolizioni giudiziali (RE.S. A) e Condono edilizio”.

Dopo il saluto del Sindaco di Capri Marino Lembo, seguiranno gli interventi dell’Avvocato Enrico Romano Consigliere Delegato all’Urbanistica del Comune di Capri che darà il via alla tavola rotonda composta dai relatori: Dott.

Paolo Passoni Presidente TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, Avv. Lorenzo Bruno Molinaro esperto di Edilizia Sanzionatoria, RE.S. A e Condoni, Prof. Alberto Coppola Architetto – Avvocato Docente di Legislazione Urbanistica e dei Beni Culturali presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, Dott. Stefano Borrelli Notaio – Distretto di Napoli, docente di Diritto Comparato presso l’Università di Cassino.

La Tavola Rotonda sarà moderata da Amedeo Romano giornalista televisivo. Il Convegno di Capri alla vigilia della stagione turistica assume un notevole interesse per i temi di grande attualità che andrà ad affrontare.

«In Primis quello del silenzio assenso da parte della Soprintendenza, da ultimo riconosciuto da una rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato, in relazione agli interventi ritenuti compatibili e alle pratiche di condono tuttora pendenti. – è scritto nel documento di presentazione al convegno - È noto che a Capri, a Ischia e in Costiera Amalfitana, così come in altre aree paesaggisticamente vincolate della Regione Campania, sono numerose le istanze, anche di sanatoria, in attesa di una risposta definitiva, sebbene l'erario abbia già incassato cospicue somme dai soggetti interessati a titolo di oblazione ed oneri concessori. – Ribadiscono giuristi ed Esperti che si incontreranno sabato a Capri e continuano - L'istituto del silenzio assenso introdotto dall'art. 17 bis della legge n. 241/90, sino ad oggi negato da parte della giurisprudenza per i c.d. "interessi sensibili", può rappresentare - secondo gli esperti - un formidabile volano per l'economia nazionale e favorire anche gli obiettivi del PNRR, in linea con i principi eurounitari e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici tra Amministrazione e cittadino. – Un altro tema scottate - che si affronterà nel corso del convegno è - quello delle demolizioni giudiziali che le Procure del Distretto della Corte di appello di Napoli stanno eseguendo anche in quei casi, verosimilmente paradossali, in cui dalla scoperta degli abusi siano trascorsi svariati anni, nonostante la Corte europea, in una sentenza del 2008 (Hamer contro Belgio), abbia qualificato la sanzione, applicata in analoghe fattispecie, come una vera e propria pena soggetta a prescrizione quinquennale. Sul tema, saranno illustrate dai relatori proposte utili alla soluzione dell'annoso problema, anche nell'ottica di garantire l'applicabilità dell'housing sociale per i meno abbienti attraverso una rivisitazione dell'art. 31 del Testo Unico dell'Edilizia, che, da quanto appreso, - annunciano i convegnisti - il Governo intende riformare anche mediante l'introduzione di un nuovo "Piano Casa nazionale". Infine, sarà affrontato il tema, non meno rilevante per gli interessi pubblici e privati coinvolti, della sistematica disapplicazione da parte dei giudici penali dei permessi in sanatoria nei procedimenti RE.S. A”. Di tutto questo se ne parlerà sull’isola che vede centinaia di richieste di condono giacere negli uffici, in attesa di definizione.