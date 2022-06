Cultura, il patto di Napoli: «Arte, sicurezza e green per unire civiltà diverse»

Napoli come ponte per la pace nel Mediterraneo. La due giorni che si terrà in città giovedì e venerdì, promossa dal ministero della Cultura, guidato da Dario Franceschini, si pone obiettivi ambiziosi. Oltre 40 delegazioni composte da più di 100 rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo, con 30 ministri della Cultura presenti (in forma ibrida, alcuni saranno collegati da remoto) getteranno le basi per sviluppare strategie e azioni congiunte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati