Dantedì, Napoli protagonista: tre appuntamenti da non perdere

Napoli protagonista della terza edizione del Dantedì che conta un centinaio di appuntamenti in agenda. Tra queste, la presentazione del “Codice Filippino” della Divina commedia conservato alla Biblioteca dei Girolamini da parte degli allievi dell’Istituto Caruso, e le iniziative promosse o sostenute dal Comitato presieduto dal professore Carlo Ossola come la mostra “La ricezione della Commedia dai manoscritti ai media” alla Accademia Nazionale dei Lincei, che chiude idealmente le celebrazioni dell’anno dantesco, e la mostra “Settecento anni nel guscio di una noce” al Museodivino nel centro storico.

«Anche quest’anno sono tante le iniziative promosse in tutta Italia per celebrare il Dantedì, con adesioni che crescono di ora in ora per questa terza edizione della giornata nazionale dedicata al sommo poeta. L’opera di Dante Alighieri, con i suoi valori universali, riesce a parlarci in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo», sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla vigilia della giornata del 25 marzo dal Consiglio dei Ministri istituita nel 2020 su proposta del ministro stesso.