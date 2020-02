Emilio Sena tra servizio sociale e contrasto al disagio giovanile: seminario nel Municipio di ​Marigliano

“Emilio Sena: il suo impegno per la promozione del servizio sociale e il contrasto al disagio giovanile” è il tema di un seminario di studi organizzato dall’Ordine assistenti sociali della Regione Campania e dalla Società per la Storia del Servizio Sociale e con il patrocinio del Comune di Marigliano che si terrà lunedì 10 febbraio 2020 dalle 8,30 alle 13,30 nella Sala Consiliare della Città di Marigliano in piazza Municipio. Apertura dei lavori con il saluto del sindaco Antonio Carpino. E l’introduzione di Gilda Panico, presidente del Consiglio regionale degli assistenti sociali della Campania. A seguire gli interventi di Gennaro Sosto, Direttore Generale Asl Na 3 Sud; Paola De Vivo, Università Federico II Napoli; Marcellino Monda, Università degli Studi della Campania Vanvitelli; Vitaliano, Maurizio e Antonio Sena, figli di Emilio Sena.



Dalle 10 intervento di Maria Stefani, della Società per la Storia del Servizio sociale e Istituto per gli studi sui servizi sociali “La Sostoss e il suo impegno: archivi, biografie, ricerca e pubblicistica”. Alle 10.20 interventi di Marilena Dellavalle, dell’Università degli Studi di Torino e Società per la Storia del Servizio sociale su “Ricostruire biografie nella storiografia del servizio sociale. Perché?”. Alle 10.40 intervento di Carlotta Mozzone, dell’Università degli Studi di Torino su “Il doppio impegno di Emilio Sena: promozione del Servizio sociale e contrasto al disagio giovanile nella Napoli degli anni cinquanta-settanta”. Alle 11 intervento di Massimo Corrado, vicepresidente Croas Campania, Univeristà degli Studi Federico II su “Il Disagio Giovanile dagli anni 80 ad oggi-Il ruolo del SSP e la valorizzazione del Group-Work”.



Dopo la pausa, alle 11.40 intervento di Giovanni Devastato, dell’Università degli Studi La Sapienza su “Il Servizio Sociale Professionale di Comunità oggi”. Dalle 12 testimonianze e interventi preordinati: Margherita Dini Ciacci; AntonioFalcone; Gennaro Izzo. I lavori saranno introdotti e moderarsi dal giornalista Franco Buononato. Alle 13,30 conclusioni di Gilda Panico, presidente regionale dell’ordine degli Assistenti Sociali della Campania. © RIPRODUZIONE RISERVATA