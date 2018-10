Pompei, i graffiti del 79 dopo Cristo: così i mendicanti minacciavano i clienti dei locali a luci rosse

Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 13:30

POMPEI - I mendicanti minacciavano i clienti locali a luci rosse del 79 dopo Cristo. Le lamentele dei frequentatori del Lupanare erano così tante da indurre i gestori degli «hard club» di duemila anni fa a correre ai ripari. Nel vicolo del Lupanare, sul pilastro di una caupona, spunta, così, la «minaccia» del gestore di un postribolo: «otiosis locus hic non est discede morator - questo luogo non è per gli oziosi. Vattene, bighellone!». Frase che, tradotta in napoletano dallo studioso Carlo Avvisati, è diventata virale sui social. «Ccà nun è aria p’’e sfrantummate. Vavattenne, ribusciato!».La scritta, appunto, venne trovata dipinta su un pilastro di una caupona situata accanto al Lupanare, nell’omonimo vicoletto. Come pare ovvio, l’osteria era area di sosta e di gozzoviglia per la varia umanità che il postribolo frequentava o aveva intenzione di visitare. Spesso i nullafacenti vi sostavano in attesa di poter racimolare cibo, danaro o solo per sentire e raccontare storie sulle specializzazioni delle prostitute o sui loro clienti, al caldo, d’inverno. E fu così che il gestore dell’attività, ritrovandosi la taverna piena di improbabili avventori che poco facevano correre assi e sesterzi, fu costretto a scrivere, in bella vista, l’avvertimento minaccioso. O «Scarrafune» che si aggira tra le antiche vestigia continua ad infiammare il popolo dei social. Continua, dunque, la rubrica «Have», ovvero «Salute a chi trase», che il giornalista e scrittore Carlo Avvisati cura per conto del Parco Archeologico di Pompei. I graffiti, i tituli picti e le scritte musive, trovate a Pompei in quasi 3000 anni di scavi, tradotti in napoletano dallo studioso Carlo Avvisati. Ogni 15 giorni vengono scelti i più belli e interessanti per meglio comprendere la vita civile e politica di una cittadina romana del I secolo dopo Cristo.