Fase 2, l'Italia riparte e Il Mattino lancia il nuovo contest fotografico #Ioripartodaqui

Fase 2, l'Italia riparte e arriva un nuovo contest fotografico sulla homepage del Mattino.it. Dopo il successo del contest #Iorestoacasa e le centinaia di foto ricevute durante il lockdown, abbiamo deciso di lanciare il nuovo contest fotografico #Ioripartodaqui per invitare voi lettori a condividere istanti della loro vita quotidiana post lockdown.

Sono tante le immagini che potrete inviarci e che saranno visibili sul nostro sito. Il primo abbraccio ai propri cari dopo ore passate al telefono, la prima corsa al parco dopo gli allenamenti in salotto, il primo giorno di lavoro in giacca e cravatta dopo settimane in tuta. Ma anche i risultati raggiunti durante la quarantena: il puzzle da 1.000 pezzi che siamo riusciti a finire, il piccolo orto in balcone che comincia a dare i suoi frutti, il lavoro di bricolage finalmente ultimato. Un modo per sentirsi più vicini e condividere la ripartenza.

L’invio e la votazione delle fotografie sarà possibile da oggi fino alle 24 del 14 giugno.

