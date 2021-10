Mann, festival di cinema archeologico con "Agalma" e "Thalassa, il racconto"

Cinema archeologico, Mann in primo piano. In occasione del "Ram Film Festival" di Rovereto (13/17 ottobre), da venerdì “Agalma”, film documentario scritto e diretto da Doriana Monaco con le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, concorrerà per il premio Paolo Orsi e per la menzione speciale "Archeoblogger". Un documentario, già selezionato per le Giornate degli Autori di Venezia 77, prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il Mann:il pubblico potrà seguire la manifestazione in loco e online: sarà possibile assistere gratuitamente alla proiezione grazie alla piattaforma digitale raggiungibile dal sito ramfilmfestival.it.

Il documentario "Thalassa. Il racconto", diretto da Antonio Longo e scritto dallo stesso Longo con Salvatore Agizza, sarà invece presentato venerdì (ore 19) in prima internazionale per la sezione "Cinema e Archeologia" dell'XI edizione della Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica di Licodia Eubea (14-17 ottobre). Film prodotto da Teichos srl Servizi e Tecnologie per l'Archeologia e dal Mann, in concorso per il Premio Archeoclub d'Italia: la votazione sarà accessibile da streamcult.it