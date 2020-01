Museo di Pietrarsa, 2019 da record: 200mila presenze, aumento del 17%

Nuovo record di presenze al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che nell’anno appena concluso ha superato la soglia dei 200mila visitatori.

Rispetto al 2018 l’incremento è stato del 17%. Cresce anche il numero dei turisti stranieri che rappresentano il 30% dei visitatori totali, mentre gli studenti hanno fatto registrare 32mila presenze che in termini di percentuale costituiscono il 16%.



Un contributo significativo al grande successo conseguito è stato dato dai Mercatini di Natale che, dal 30 novembre al 6 gennaio, hanno attirato oltre 70mila visitatori. Tra le attrazioni più gettonate il nuovo simulatore di guida installato a bordo di un treno d’epoca, l’automotrice ALn772 che gli appassionati ben conoscono, dove si può vivere l’emozionante esperienza di guidare, con un elevato livello di realismo, una storica littorina.

«L'anno del treno turistico, proclamato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, si apre nel migliore dei modi - è il commento del Direttore Generale della Fondazione FS L- con il nostro Museo che registra la cifra record di oltre 200mila visitatori nel solo 2019. Nel breve volgere di un quinquennio, grazie alla grande opera di riqualificazione voluta dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e con la gestione diretta della Fondazione, si è passati da circa 6mila visitatori del 2014 a quelli dell’anno appena concluso. Un successo che è frutto di una ragionata programmazione di iniziative culturali e artistiche, della fattiva collaborazione con il territorio e della condivisione di nuove strategie con i partner operativi. Oggi Pietrarsa rappresenta un polo turistico-museale d'eccellenza non solo per l’Italia ma per tutto il continente europeo».