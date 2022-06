L'attore Nando Paone è il nuovo direttore artistico dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

"Con un accordo che abbiamo siglato in questi giorni Nando Paone iniezierà da subito con la rassegna annuale di TerrArdente che presenteremo questo martedì alla Casina Vanvitelliana del Fusaro - ha dichiarato Francesco Maisto, presidente dell'ente parco -. Lo ringrazio personalmente per la disponibilità accordata nel segno dell’amore per la terra flegrea".