Università Parthenope di Napoli: Graduation Day con il Mit di Cambridge

Doppio appuntamento al Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – Disaq dell’Università Parthenope, dichiarato Dipartimento di eccellenza dal Ministero per il secondo quinquennio consecutivo, dal 2023 al 2027.

Il Dipartimento ha presentato le sue attività di didattica e di ricerca di elevata qualificazione a stakeholder interni ed esterni, con i saluti del Rettore, prof Antonio Garofalo, del prorettore vicario, prof Francesco Calza e del Direttore del Dipartimento, prof Francesca Perla.

Le opportunità offerte dal Pnrr misura cultura 4.0 e l’innovazione come strategia per innovare il patrimonio culturale sono stati al centro del dibattito e sono anche l’obiettivo dei progetti del Disaq che punta a «promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’intraprendenza nella formazione dei suoi studenti».

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista e caposervizio Rai Massimo Cerfolini, si sono confrontati sul tema “L’Impresa del Bello – l’innovazione come strategia di valorizzazione dei beni culturali”, personalità di spicco nel mondo delle istituzioni e della cultura, dell’imprenditoria e dell’informazione: Tiziana D’Angelo, Carolina Botti, Vincenzo Abbatantuoni, Marco Velludo.

Un importante momento di scambio e confronto dialettico sul tema dell’innovazione e della imprenditorialità per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, oggi all’attenzione di istituzioni e imprese per la sua rilevanza sociale ed economica.

Secondo appuntamento della giornata la cerimonia di consegna dei diplomi del Master realizzato da Parthenope e MIT Sloan, giunto alla sua seconda edizione.

Il Graduation Day dell’unico Master in Entrepreneurship and Innovation Management in Italia realizzato in partnership con il MIT Sloan di Cambridge ha coinvolto i sedici studenti che hanno completato il percorso di eccellenza.

Un programma di studio in due trimestri mirato a creare professionisti, imprenditori e manager dell'innovazione di alto livello che saranno in grado di avere un impatto in tutto il mondo, concentrandosi su argomenti come la creazione di valore, l'acquisizione di competenze altamente specializzate e la progettazione di modelli di business.

Il Master porta gli studenti a diretto contatto con l’ambiente accademico del MIT Sloan e prevede tre settimane di “Full Immersion Program” negli Stati Uniti d’America.

Ad intervenire in apertura della cerimonia David Capodilupo, Assistant Dean Global Programs presso la MIT Sloan School of Management.

A seguire, i contributi di alcuni tra i Key Players del Master MEIM: Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Gerhard Schulmeyer, MIT Sloan Executive Board e MEIM donor, e i professori Francesco Calza e Marco Ferretti dell’Università Parthenope. Chiara Anastasio, studentessa della seconda edizione del Master MEIM, ha poi portato la sua testimonianza di studio e formazione internazionale. Il Commencement Speech è stato invece affidato a Riccardo Forlenza, Managing Director for Financial Services dell’IBM.