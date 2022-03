Nati per Leggere, il progetto per i bambini sbarca in Croazia

'Nati per Leggere', programma italiano di promozione della lettura in età precoce, arriva in Croazia: ieri, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, nella Biblioteca Nazionale di Zagabria alla presenza della ministra della Cultura è avvenuto il lancio ufficiale del corrispondente programma croato, «Rodeni za čitanje». Hanno partecipato, tra gli altri, pediatri, educatori, bibliotecari. Tra i relatori della giornata c'erano, tra gli altri, Giorgio Tamburlini e Alessandra Sila, presidente e direttrice del Centro per la Salute del Bambino (una delle realtà che promuovono e sostengono il programma, le altre due sono l'Associazione Italiana Biblioteche e l'Associazione Culturale Pediatri), che hanno illustrato le evidenze scientifiche sui benefici della lettura condivisa in famiglia fin da piccoli e i risultati finora ottenuti in Italia.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Amazon, la missione per i droni napoletani: il commercio decolla LA SCUOLA Premio nazionale Nati per Leggere, partecipa l'istituto... LA FONDAZIONE «Lunga vita alla Fondazione Polis e a tutti quelli che...

«'Nati per Leggere' — ha spiegato Sila — è uno dei cinque programmi europei che può vantare una componente di monitoraggio e valutazione che ne attesta i risultati anche a distanza. Si è sviluppato in Italia ma anche in Brasile, in Grecia, Catalogna, nelle comunità italiane all'estero di molti Paesi, ora in Croazia». Dal 2007 Nati per Leggere ha fornito consulenza tecnica e supporto di formazione alle iniziative croate a partire da Dubrovnik, per poi includere altri centri fino a farne un programma nazionale per i suoi effetti sulle competenze di bimbi e bimbe e sulla relazione tra genitori e figli.