Pasolini e Partenope, la sua città «presidio»

Napoli per Pasolini, che il 5 marzo avrebbe compiuto 100 anni, è un giorno di luglio del 59. Lui fa Ulisse, in folle volo su una Fiat Millecento per battere le coste del Belpaese e raccontare l'estate del boom alla rivista Successo. A Napoli trova il suo ciclope: un «guaglione, poverino, senza testa senza braccia senza gambe, senza corpo, solo con due scarpe sfondate e con una bocca», che chiede a mano aperta «dieci lì». Cede all'oleografia:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati