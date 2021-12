Pimonte, ritorna il presepe vivente più antico e suggestivo

Trai i più antichi e suggestivi della Campania, il presepe vivente di Pimonte ripeterà la sua magia fino al 9 gennaio 2022. La collaborazione tra associazioni, cittadini ed Enti è la ricetta vincente per vivere la magia del Natale tra i Monti Lattari con ambientazioni d’epoca, animali e figuranti. Valle Lavatoio è lo scenario suggestivo dove si svolge tutta la rappresentazione arrivata alla sua XXVIII edizione.

La valle lavatoio, dove le donne un tempo lavavano i panni sporchi, si articola in un percorso lungo il quale si trovano capannine artificiali e grotte naturali, nelle quali va in scena il presepe vivente. Quest'anno l’associazione "Solo per Amore" contando solo su forze proprie, ha deciso di occuparsi dell’intera organizzazione dell’evento con l’aiuto in primis dei propri volontari e delle associazioni del territorio quali: associazione Giovanni Paolo II, Proloco di Pimonte, l’associazione teatrale “i Ruffiani” e col patrocinio morale del comune di Pimonte e dell’ente Parco Regionale dei Monti Lattari.

L’associazione Solo per Amore per la realizzazione dell’evento ha potuto contare oltre che sulle associazioni di cui sopra, sul sostegno di numerosi sponsor del territorio che hanno deciso di dare il proprio sostegno materiale ed economico. «Tutto ciò che mettiamo in scena - raccontano i volontari - è un'importante occasione per la valorizzare del territorio di Pimonte che offre bellezze naturali poco conosciute ai più, ma anche per rispolverare tradizioni e lasciarsi trasportare nell’atmosfera magica del Natale».

Il presepe vivente di quest’anno nasce dalla voglia di dare una ventata di normalità, dopo lo stop obbligato dello scorso anno, ma soprattutto dalla passione dei volontari di realizzare un sogno. Scendendo nella vallata si percepisce un atmosfera densa di passione e amore, quelli messi dai volontari che hanno donato il proprio tempo affinché alla data di inaugurazione (19 dicembre), fosse tutto perfetto per accogliere i visitatori.

I volontari, guidati dal presidente dell’associazione “Solo per Amore” Luca Balestrieri, hanno messo su una vera e propria catena di montaggio dove la squadra ha bisogno di tutti i suoi componenti per funzionare bene. La bellezza, l’autenticità e la portata dell’evento hanno anche attirato l’attenzione della Pagina Instagram “Campania da Vivere” che tra Facebook e Instagram conta più dì 500 mila follower, essendo una tra le pagine social più importanti riguardo la sponsorizzazione turistica regionale d’Italia. Per accedere al presepe vivente di Pimonte è obbligatorio il GREEN PASS, l’uso della mascherina e il rispetto delle normative anti-covid. Le prossime date saranno: 2, 6, 8 e 9 Gennaio 2022 dalle 16:30 alle 20:00.