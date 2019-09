Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 15:03

Il premio Nobel Bruce Beutler in visita agli Scavi di Pompei “snobbato” dal sovrintendente Massimo Osanna. Beutler, ospite dell'oncologo napoletano Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, si è recato a Pompei per vedere le rovine della città distrutta dalla terribile eruzione del 79 d.c. «Ma con mio grande stupore il sovrintendente Osanna ha rifiutato di incontrare il premio Nobel Beutler facendo sapere di non essere interessato. Un atteggiamento che stride fortemente con l'importanza dell'accoglienza soprattutto in un luogo del genere - ha spiegato Giordano - Ho e abbiamo invece molto apprezzato la sensibilità del Comune e in particolare dell'assessore al Salvatore Perillo». Quest'ultimo ha infatti guidato gli ospiti alla scoperta degli Scavi facendo da “cicerone”. Con Beutler e Giordano anche il giovane regista salernitano Carlo Fumo, il professore Michele Carbone, direttore del programma di Oncologia Toracica dell Università delle Hawaii, e l'avvocato Giovanni Siniscalchi.