Progetto “GiovedìScienza” per la ricerca scientifica: premiato uno studente della Federico II

Ieri pomeriggio, 24 maggio, presso la fondazione collegio Carlo Alberto di Torino sono stati proclamati i vincitori della XI edizione del premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione scientifica rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza Onlus, con lo scopo di promuovere e incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza.

Sul podio dei migliori ricercatori under 35 d’Italia c’è Stefano Cinti, del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che si è classificato terzo con la sua ricerca “An intelligent laboratory on a finger” che prevede lo sviluppo di biosensori elettrochimici da utilizzare per la biopsia liquida del cancro. Una rivoluzione nel trattamento tumorale e nella medicina personalizzata fatta su misura per il paziente, questa metodica ha un fortissimo impatto su una diagnosi precoce, sulla prognosi e su una terapia personalizzata.

A giudicare le esposizioni dei 10 finalisti una prestigiosa giuria tecnica composta da 5 professionisti esperti della comunicazione scientifica e una giuria popolare composta dagli studenti di cinque classi provenienti da altrettante scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e che nel corso dell’anno scolastico hanno seguito un percorso di formazione sulla comunicazione efficace a cura di GiovedìScienza.

Le undici edizioni del premio Nazionale GiovedìScienza hanno coinvolto 619 candidati con le loro ricerche, 306 ricercatrici, 313 ricercatori. 60 le candidature pervenute per l’edizione 2022, 31 ricercatrici e 29 ricercatori, provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani.