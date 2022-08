Scuola Superiore Meridionale, è boom di aspiranti: la carica degli stranieri

Sono ben 117 le domande arrivate per il corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale. In lizza appena 40 posti, ovvero uno su tre ce la farà a entrare nel prestigioso Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale, perché ora ci sono le selezioni da superare. Nei prossimi giorni inizieranno le prove scritte e immediatamente dopo quelle orali per le aree tematiche in cui si articola la Scuola Superiore Meridionale: Matematica, Fisica e Ingegneria, Scienze Chimiche e Scienze Biomediche, Molecular sciences for earth and space, Genetics and Experimental Medicine per quanto riguarda l'area scientifica; Archeologia e culture del Mediterraneo antico, Global history and governance, Law and organizational studies for people with disabilities, Testi, tradizioni e culture del libro per quanto riguarda l'area umanistica.

Gli ammessi al corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale, che ha sede nel complesso di San Marcellino, riceveranno l'esenzione dalle tasse universitarie, un contributo mensile come borsa di studio, e vitto e alloggio gratuiti nelle sue residenze, ovvero la struttura federiciana di via Marchese Campodisola e l'Hotel Naples al corso Umberto mentre la residenza di Vico del Sacramento a Foria è ancora in fase di ristrutturazione e allestimento. Soddisfazione da parte di Arturo De Vivo, membro del comitato ordinatore e responsabile della Scuola Superiore Meridionale: «La contaminazione delle idee e lo sviluppo delle competenze sono gli obiettivi principali e insieme il valore aggiunto della Scuola». Ma intanto si guarda già il futuro e come di consueto la Scuola parte in questi giorni con l'orientamento per 99 studenti che si diplomeranno nel 2023, offrendo una serie di eventi dal 5 al 9 settembre. Sono 51 donne e 66 uomini i candidati al corso ordinario di quest'anno, la maggior parte dei quali provenienti dalla Campania (102), 5 dal Lazio, uno da Puglia, Sicilia e Basilicata mentre 7 sono gli stranieri, tutti extracomunitari non Uk. Il maggior numero di richieste l'ha ricevuta l'area scientifico-tecnologica con 71 domande, di cui 21 da donne, mentre per l'area umanistica-giuridica le domande presentate sono state 46, di cui 30 da donne. La Scuola Superiore Meridionale è così quasi pronta per il grande debutto nel prossimo anno accademico da Istituzione universitaria autonoma.

Per partecipare al concorso per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree a ciclo unico bisogna aver conseguito il diploma di secondo grado con una valutazione non inferiore a 85/100 e ovviamente hanno intenzione di iscriversi a uno dei corsi federiciani. Il bando era riservato a chi ha meno di 21 anni, se si iscriverà alle lauree triennali, e meno di 25 anni, se si iscriverà alle lauree magistrali. Requisito fondamentale è infatti quello di iscriversi all'Università degli Studi di Napoli Federico II e frequentare contemporaneamente un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico. Per l'ammissione al quarto anno (il primo della laurea magistrale) il candidato deve aver conseguito (o conseguirà entro il 31 ottobre prossimo) un titolo di laurea triennale con una valutazione non inferiore a 105/110. La durata del corso ordinario e di tre o cinque anni per quanti accedono al primo anno; di due anni per quanti accedono al quarto anno. Intanto, i 99 giovani studenti italiani che hanno fatto richiesta nei mesi scorsi potranno iniziare la prima fase di orientamento che prevede una serie di eventi di orientamento all'eccellenza degli studi universitari.

L'inaugurazione della settimana di presentazione dell'offerta formativa avverrà il 5 settembre alle 15 nella chiesa dei santi Marcellino e Festo, a largo San Marcellino. L'apertura dei lavori è affidata alla prorettrice Rita Mastrullo che introdurrà il rettore Matteo Lorito, il direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa Luigi Ambrosio, Antonio Giordano, Giovanni Francesco Nicoletti, Pierdomenico Perata, Giuseppe Recinto, componenti del Comitato Ordinatore della Scuola Superiore Meridionale, e il sindaco Gaetano Manfredi. Seguirà la firma della convenzione per la collaborazione didattico-scientifica tra la Scuola Superiore Meridionale e la Scuola Normale Superiore. A seguire le lezioni magistrali di Luigi Ambrosio su «La Matematica e il migliore dei mondi possibili: un'introduzione al Calcolo delle Variazioni», Brunella Franco su «La sfida della ricerca biomedica» e Emanuele Felice su «I diritti umani sono universali?».