Sebetia-Ter, riconoscimento alle eccellenze del territorio

Domenica 28 Aprile 2019, 09:00

È dedicata all'Italia, alle sue eccellenze in ambito soprattutto medico ma anche artistico, sportivo, militare e culturale la 37esima edizione del Premio Internazionale Sebetia-Ter 2019 che si è svolto al Conservatorio San Pietro a Majella. Un riconoscimento nato per iniziativa del presidente del Centro Studi di Arte e Cultura di Napoli Sebetia-Ter, il professor Ezio Ghidini Citro (presidente della commissione del Premio Giovandomenico Lepore, già a capo della procura di Napoli) e che ha lo scopo di dare un riconoscimento a tutti coloro che mettono a disposizione della collettività il risultato del proprio impegno. «In particolare - spiega il presidente - quest'anno abbiamo puntato l'attenzione sulla medicina con premi dedicati a un reparto del Cardarelli e del Bambin Gesù e poi a medici che hanno fatto del loro lavoro una missione. Eccellenze di cui spesso non si ha piena conoscenza». Il Premio Sebetia-Ter 2019 è andato infatti alla Scuola di Chirurgia Robotica dell'ospedale Cardarelli, dove medici da tutto il mondo arrivano per apprendere le tecniche per le nanotecnologie, al professore Mauro Ferrari, napoletano che lavora a Houston e che ha aperto una nuova strada per combattere le neoplasie con una tecnica non invasiva, e ancora al reparto di Neuro Oncologia pediatrica del Bambin Gesù di Roma, alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, alla portaerei della Marina Militare Cavour, all'agente scelto della Polizia di Stato Riccardo Muci, al comando dei carabinieri Tutela del Patrimonio culturale, al caporal maggiore Monica Contraffatto che, ferita in Afghanistan, ha poi conquistato la medaglia di bronzo alla Paraolimpiadi.Per il giornalismo (sezione intitolata alla memoria di Federico Tortorelli e Antonio Ghirelli) premiato il direttore de Il Mattino Federico Monga, per la Cultura l'istituto Grenoble (ha ritirato il premio il console Laurent Burin Des Roziers) e per le Attività mediche in ambito militare e civile il riconoscimento è stato assegnato al colonnello Michele Giordano. Premio come migliore direttore di strutture sanitarie strategiche al dottor Giuseppe Longo, per le attività imprenditoriali Petrone Group, per le iniziative culturali con istituzioni universitarie e scientifiche il colonnello Fabio Aceto. Premio al merito militare a Matteo Bisceglia. Premiati anche tanti giovani tra cui i migliori allievi ufficiali delle Accademie e Scuole Militari, il miglior allievo del Conservatorio San Pietro a Majella Marco Stallone e gli autori delle migliori tesi universitarie in Medicina e Chirurgia, Ingegneria, Lingua e Letterature straniere, Giurisprudenza rispettivamente Ilaria Orologio, Paola Nicolella, Sara Anna Iannone e Francesca Falco. Riconoscimento alla carriera al professor Francesco Testa, per le attività umanitarie alla professoressa Giuseppina Pascarella, per le arti figurative Premio Maurizio Valenzi allo scultore Luigi Enzo Mattei.