San Carlo nel caos, altra assemblea dei lavoratori del teatro

Continua l'agitazione dei lavoratori del San Carlo, dopo lo sciopero dei musicisti ieri che comunque non ha fermato lo spettacolo. Convocata un'altra assemblea, domani pomeriggio, questa volta con i tecnici, per discutere della vertenza.

Il teatro è nel caos: sindacati e lavoratori chiedono anche un incontro urgente con il sindaco Gaetano Manfredi, che è presidente della Fondazione lirica. Tra le questioni sollevate, la stabilizzazione dei precari, il completamento della pianta organica e l'adeguamento dei salari come previsto dagli accordi raggiunti con il sovrintendente Stéphane Lissner, che però il primo giugno deve lasciare per il decreto legge che fissa a 70 i limiti di età per l'incarico. Salvo ricorsi e colpi di scena.