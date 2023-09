L'argentino Andrés Máspero è il nuovo direttore del coro del San Carlo a partire dalla stagione 2023/2024. Lo ha annunciato il sovrintendente Carlo Fuortes che da oggi si insedia nell'incarico. Máspero, 74 anni, si scambia il posto con José Luis Basso che in questi giorni inizia a lavorare come direttore al Real di Madrid, teatro da dove proviene lo stesso Máspero che occupava la stessa posizione dal 2010. Il nuovo direttore inizierà a lavorare a Napoli per preparare la «Turandot» che aprirà la stagione lirica 23-24 il prossimo 9 dicembre. Nel frattempo il coro sancarliano sarà seguito dal preparatore interno Vincenzo Caruso che curerà anche la messa in scena della prossima opera in programma, la «Butterfly» in calendario dal 12 settembre nell'ambito della stagione 22-23.

Sfuma dunque l'annunciata nomina di Roberto Gabbiani, anche lui più che settantenne, per anni alla Scala con Muti, poi a Santa Cecilia, al Regio di Torino e all'Opera di Roma. Il suo nome era stato fatto dal sovrintendente Lissner in occasione della presentazione della nuova stagione lo scorso mese di aprile. In quell'occasione il manager francese, su cui non s'era ancora manifestata la mannaia del decreto legge che ha imposto la scadenza del mandato per i dirigenti stranieri a settant'anni, aveva lamentato che avrebbe potuto ingaggiare Gabbiani solo fino all'aprile del 2025, ovvero alla fine prevista inizialmente per il suo incarico. Ma gli eventi successivi avevano fatto saltare tutto tant'è che il maestro ha subito trovato posto all'Arena di Verona dove ha seguito tutta la stagione estiva.

In ogni caso, secondo gli attuali regolamenti, sono tutti gli incarichi professionali voluti da Lissner e la stessa nomina di Fuortes (e quelle firmate da lui) a scadere l'1 aprile 2025. Entro quella data dovrà essere rinnovato anche il consiglio di indirizzo attualmente in carica.

«Il San Carlo accoglie con entusiasmo il maestro Andrés Máspero e guarda al futuro con emozionante anticipazione, sicuro che la sua leadership e la sua profonda conoscenza contribuiranno a ulteriori trionfi artistici e musicali», scrivono dal lirico in un comunicato nel quale è riassunta la lunga carriera del nuovo direttore del coro. Dopo le prime esperienze nel suo paese natale e in Brasile, Máspero in Europa ha guidato i cori del Liceu di Barcellona, dell'opera di Francoforte, della Bayerische Staatsoper, prima di approdare al Real di Madrid tredici anni fa. In Italia ha collaborato con l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, preparando il coro per la registrazione della Messa da Requiem di Verdi diretta da Antonio Pappano nel 2009. Recentemente nella capitale spagnola era stato insignito del Teatro Real Awards nella categoria istituzionale.