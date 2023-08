Andrés Máspero nuovo maestro del coro del teatro di San Carlo

Si comincia con Andrés Máspero, nominato maestro del coro del teatro di San Carlo a partire dalla stagione 2023/2024. È la prima scelta del neosovrintendente del lirico di Napoli, Carlo Fuortes, che sottolinea la carriera straordinaria del maestro.

Originario dell'Argentina, Máspero ha iniziato gli studi di pianoforte e direzione d'orchestra nel suo paese natale. Ha conseguito un dottorato in musica presso la "Catholic University of America" a Washington DC, distinguendosi come pianista nella categoria "Chamber music and accompanying", e facendo parte del rinomato Trio della Scuola di Musica "Benjamin T. Rome", con il quale ha ottenuto numerosi premi. La sua carriera come direttore del coro è altrettanto illustre. Poi ha ricoperto ruoli di prestigio in diverse istituzioni musicali in tutto il mondo. Ha guidato il coro del "Teatro Argentino" di La Plata (Argentina) negli anni '70 e ha successivamente diretto il Coro del "Teatro Municipal" di Rio di Janeiro (Brasile) per ben cinque stagioni. Ha anche diretto il coro del "Teatro Colon" di Buenos Aires (Argentina) e ha ricoperto la stessa posizione presso il teatro dell'opera di Dallas, Texas, negli Stati Uniti.

E Máspero è stato il direttore del coro del "Gran Teatre Liceu" di Barcellona per otto stagioni, e successivamente è stato responsabile del coro dell'opera di Francoforte.

Nel 2003, è stato nominato direttore del Coro alla "Bayerische Staatsoper" di Monaco di Baviera, su iniziativa di Zubin Mehta.

Quindi, le collaborazioni con l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, per la registrazione del Requiem di Verdi diretto da Antonio Pappano. Dal 2010, su invito di Gerard Mortier, ha svolto il ruolo di direttore del "Coro Titular del Teatro Real" di Madrid. Insignito di numerosi premi nel corso degli anni, tra cui il prestigioso "Konex Platinum Award" assegnato dalla Fondazione Konex dell'Argentina nel 2019. E ora, nel 2023, il riconoscimento alla sua carriera con il premio "II Edizione del Teatro Real Awards" nella categoria istituzionale.