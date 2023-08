Paolo Sorrentino a Capri, al via le riprese del nuovo film nei Giardini di Augusto

Ciak si gira. Il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino ha iniziato le riprese del suo nuovo film a Capri, nei Giardini di Augusto, dopo le scene girate quest'estate a Napoli. Nel cast c'è anche Gary Oldman, arrivato sull'isola azzurra.

Anche i dettagli sul ruolo dell'attore americano, noto in tutto il mondo per aver prestato il volto ad alcuni dei personaggi più riconoscibili del cinema contemporaneo, restano top secret. Quello che si sa è che il set sarà nuovamente allestito nei Giardini di Augusto il 9 settembre, dalle 15 in poi, mentre lunedì 11 sarà il clou con la chiusura totale al pubblico per l’intera giornata. L’ultimo giorno dovrebbe martedì 12 settembre nella prima parte della giornata, per consentire la riapertura del sito dalle 15 alle 20.

Il decimo lungometraggio di Sorrentino parla di una donna di nome Partenope «che porta il nome della sua città ma non è né sirena né mito», come ha dichiarato l'autore, vincitore dell'Oscar internazionale nel 2013 per "La Grande Bellezza".

Nel cast anche gli attori italiani Nello Mascia e Biagio Izzo. Con Luisa Ranieri, che interpretava la zia Patrizia, emotivamente tormentata, in "E' stata la mano di Dio"; Silvio Orlando, che interpretava il cardinale Voiello in "The Young Pope"; Stefania Sandrelli; Isabella Ferrari ("La Grande Bellezza"); Peppe Lanzetta; Alfonso Santagata ("Gomorra" di Matteo Garrone); Lorenzo Gleijeses; Silvia Degrandi e l'esordiente Celeste Dalla Porta.

Intanto, Sorrentino domani riceverà proprio sull'isola il Premio Faraglioni, nel Teatro del Grand Hotel Quisisana. Ideato ed organizzato dai fratelli Damino di "Capri Arte", il riconoscimento nel suo albo d'oro è già andato, tra gli altri, ad Alberto Sordi e Carla Fracci, Dino De Laurentiis e Claudia Cardinale, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli e, nella precedente edizione, a Riccardo Muti. Condurrà la serata di gala Eleonora Daniele, con omaggi musicali al regista da parte di Antonello Venditti e Lina Sastri.