Napoli, 400 biglietti gratuiti per le prove del teatro San Carlo

Quattrocento biglietti gratuiti, destinati ai cittadini, per assistere alle prove generali de «Il Trovatore» che si terranno domani, martedì 13 luglio, alle 20.15, in piazza del Plebiscito a Napoli. Li ha destinati agli amanti dell'opera il Comune che ha annunciato che a partire da mezzogiorno di domani sulla home page del sito istituzionale di Palazzo San Giacomo sarà disponibile e attivo il link per ottenere il ticket.

«Indipendentemente dal numero degli accessi al sito, solo i primi potranno prenotare in piattaforma massimo 2 biglietti e tutto avverrà in ordine strettamente cronologico in base all'accesso. Si tratta di un meccanismo trasparente e democratico he dimostra la volontà dell'amministrazione di usare uno strumento egualitario sul piano delle opportunità».

In base alle norme anti-Covid-19, i posti disponibili per gli spettacoli all'aperto sono 1.000, i restanti 600 disponibili per le prove generali saranno destinati dal Teatro San Carlo al personale sanitario che si è impegnato nella lotta al virus. L'assessore comunale alla Cultura, Annamaria Palmieri, sottoliena che l'iniziativa è già stata apprezzata dai napoletani: «Con la Carmen a giugno il successo è stato tale che si sono registrati oltre 30mila accessi alla piattaforma. Questo dimostra che il bisogno di musica di qualità è elevatissimo».