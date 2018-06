Giovedì 7 Giugno 2018, 22:01 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 22:01

VICO EQUENSE - Sabato prossimo, alla Marina di Vico, si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, protettore di tutti i pescatori, organizzati dal Convento di San Vito. «Le celebrazioni – spiega padre Federico Rubino dell'Ordine dei Minimi – prevedono due momenti importanti: quello religioso, con la celebrazione eucaristica e la processione a mare. E quello civile, con la degustazione di piatti a base di pesce, grazie alla collaborazione dei ristoratori della marina, i quali, a scopo benefico si sono resi disponibili». Dopo la messa, quindi, nella piazzetta storica del borgo, la statua del Santo sarà portata sulla barca di uno dei pescatori, e poi da lì partirà la suggestiva processione via mare. Il corteo sosterrà a largo della spiaggia di Seiano dove ci sarà il rituale lancio della corona floreale da parte dei pescatori, in memoria dei caduti del mare.