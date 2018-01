World press photo, la public lecture dell'Epifania è con Mario Laporta

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 16:07

Sabato 6 gennaio 2018, alle 17, al Museo Villa Pignatelli-Casa della Fotografia (Riviera di Chiaia 200) ci sarà il quarto appuntamento con le public lecture di World Press Photo Napoli. A incontrare il pubblico, dopo Burhan Ozbilici di Associated Press, i fotogiornalisti Gianni Cipriano e Antonio Gibotta e Sergio Siano, ci sarà il fotoreporter napoletano Mario Laporta.Mario Laporta è uno dei fondatori dell’Agenzia fotogiornalistica Controluce e associazione fotografi professionisti Kontrolab, che è uno dei maggiori punti di riferimento, a Napoli e nel Meridione d’Italia, per molte testate giornalistiche in Italia e all'estero. Con l’agenzia di stampa Reuters ha documentato avvenimenti di rilevanza internazionale, dal 2003 collabora con l'agenzia France Presse ed è coordinatore per la Afp dei fotografi del Sud Italia. Da diversi anni è docente di fotogiornalismo presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.